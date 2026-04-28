Gubbio continua a perdere abitanti La soglia dei 30mila è più vicina
Gubbio registra un calo della popolazione che la porta sempre più vicina alla soglia dei 30.000 abitanti. I dati più recenti evidenziano un trend duraturo di diminuzione, causato da un numero inferiore di nascite e da un incremento dei decessi. La dinamica demografica si basa principalmente sui flussi migratori, che contribuiscono a mantenere stabile il saldo complessivo.
La città continua a perdere abitanti. I dati più recenti confermano una tendenza ormai strutturale, fatta di meno nascite, più decessi e un equilibrio demografico che si regge sempre più sui movimenti migratori. Con i dati forniti dall’Istat si può allargare lo sguardo dal 1861 fino al 1° gennaio 2025 per avere un quadro completo della situazione. Dai 21.686 residenti dell’Unità d’Italia si arriva al picco del 1951 con 37.302 abitanti. Da lì in avanti il cambio di passo. Nel 1961 si registra un crollo di 4.445 unità, pari a -11,9%, uno dei peggiori dell’intera serie storica. Negli anni successivi il quadro resta incerto, tra lievi recuperi e nuove flessioni, fino al censimento 2021 che segna un altro calo importante: -5,5%, con 30.🔗 Leggi su Lanazione.it
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