Ravasio stende il Gubbio Arezzo numeri da record La B è sempre più vicina

Ravasio ha segnato il gol decisivo che ha permesso all’Arezzo di vincere contro il Gubbio, interrompendo un’assenza di vittorie lunga 86 anni. La squadra toscana ha dimostrato grande determinazione, mantenendo un vantaggio di sette punti sul Ravenna, che ha battuto la Sambenedettese. La prossima sfida tra le due formazioni sarà un crocevia cruciale per la promozione in Serie B. La corsa verso il traguardo continua senza sosta.

© Sport.quotidiano.net - Ravasio stende il Gubbio. Arezzo, numeri da record. La B è sempre più vicina

di Andrea Lorentini L’Arezzo sbanca anche, dove la vittoria mancava da 86 anni, e mantiene il +7 sul Ravenna (vittorioso contro la Sambenedettese) in attesa dello scontro diretto di domenica prossima, crocevia determinante nella volata verso la B e che il Cavallino affronterà con un margine che dà una certa sicurezza. Al "Barbetti" decide una zampata di Ravasio in avvio di ripresa. Più forte delle assenze l’Arezzo che si prende i tre punti al termine di una prestazione solida. E l’imbattibilità della porta di Venturi sale a oltre 700 minuti. Alla fine è festa grande per i 1.200 aretini nel settore ospite al grido "Salutate la capolista". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Gubbio-Arezzo 0-1, con il gol di Ravasio gli amaranto fanno festa grandeRavasio segna il gol decisivo e fa festeggiare l’Arezzo, che conquista una vittoria a Gubbio dopo 86 anni. Arezzo da record: espugnato anche Gubbio, amaranto a +7 verso il big matchL’Arezzo ha conquistato Gubbio, battendo la squadra locale per la prima volta dal 1940, grazie a una prestazione convincente. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ravasio stende il Gubbio: altro passo verso la B per l'Arezzo; Gubbio-Arezzo 0-1, con il gol di Ravasio gli amaranto fanno festa grande; L'Inter per la prima volta ai play off di Champions; Sfide bollenti in Champions: la Juve affronta il Galatasaray, per l'Atalanta c'è il Dortmund. Gubbio-Arezzo 0-1, con il gol di Ravasio gli amaranto fanno festa grandePrezioso successo prima dello scontro diretto di domenica prossima ... msn.com L'Arezzo vola verso la B: a Gubbio vince con un gol di Ravasio. Oltre 1.200 tifosi in festaLa formazione amaranto conquista tre punti molto pesanti e ora può attendere serenamente il big match contro il Ravenna ... corrierediarezzo.it Acciaio al servizio della comunità: il nuovo ospedale di Cremona Il Nuovo Ospedale di Cremona, ideato da Mario Cucinella Architects con progetto strutturale di BUROMILAN si estende su una superficie di circa 52.000 m² e offre oltre 350 posti letto. Il siste - facebook.com facebook