Guardiola snobba PSG-Bayern e va a vedere Stockport County-Port Vale di League One | la scelta che spiazza tutti

Pep Guardiola ha deciso di assistere di persona alla partita tra Stockport County e Port Vale, valida per la League One, invece di seguire la semifinale di Champions League tra PSG e Bayern. La scelta sorprende, considerando l'importanza della competizione europea e il ruolo del tecnico nel club bavarese. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Pep Guardiola ha preferito seguire dal vivo Stockport County-Port Vale invece della semifinale di Champions League. Una decisione controcorrente per il manager del Manchester City.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Pronostico Stockport-Port Vale: sorpasso playoffStockport-Port Vale è una partita della League One inglese: dove vederla, formazioni e pronostico Il Port Vale, l’unica soddisfazione in questa... Sanremo 2027, Stefano De Martino verso la conduzione: l’indizio e la scelta che spiazza tuttiLa domanda rimbalza da settimane nei corridoi di Viale Mazzini: chi guiderà il Festival di Sanremo nel 2027 dopo il passo indietro di Carlo Conti?...