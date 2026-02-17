Sanremo 2027 Stefano De Martino verso la conduzione | l’indizio e la scelta che spiazza tutti

Stefano De Martino si avvicina alla conduzione di Sanremo 2027, dopo che un’indiscrezione ha rivelato un suo possibile coinvolgimento. La notizia si è diffusa rapidamente, alimentando sorpresa tra gli addetti ai lavori, soprattutto perché De Martino ha recentemente partecipato come ospite in alcune puntate di programmi Rai. La decisione sembra essere una risposta concreta alle voci che circolano da settimane, dopo il rifiuto di Carlo Conti di tornare a condurre il festival.

Chi condurrà Sanremo 2027 dopo il no di Carlo Conti?. La domanda rimbalza da settimane nei corridoi di Viale Mazzini: chi guiderà il Festival di Sanremo nel 2027 dopo il passo indietro di Carlo Conti? Una fetta di Rai e parte del mondo discografico sognavano il ritorno di Amadeus. Altri avrebbero puntato su Antonella Clerici, volto rassicurante e già rodato in prime time. Ma, secondo l’indiscrezione lanciata da Dagospia, l’amministratore delegato Roberto Sergio Rossi avrebbe già deciso: il nome su cui puntare è quello di Stefano De Martino. Un colpo di scena che ribalta gli equilibri interni e accende più di un malumore nel mondo musicale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

