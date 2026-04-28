Pronostico Stockport-Port Vale | sorpasso playoff

Nella League One inglese si gioca la partita tra Stockport e Port Vale. La formazione ospite ha avuto finora una sola vittoria in stagione, ottenuta in FA Cup contro il Chelsea a Stamford Bridge. La partita vedrà le due squadre sfidarsi in un match che potrebbe determinare un sorpasso in classifica, con attenzione alle formazioni e alle modalità di trasmissione.

Stockport-Port Vale è una partita della League One inglese: dove vederla, formazioni e pronostico Il Port Vale, l’unica soddisfazione in questa stagione, se l’è tolta andando a giocare in Fa Cup contro il Chelsea a Stamfrod Bridge. Perdendo ovviamente, ma almeno è stata una gioia quella giornata. (Profiloo Instagram Stockport) – Ilveggente.it Per il resto, il club che martedì sera sarà ospite dello Stockport, è retrocesso da un pezzo. Mentre, i padroni di casa, hanno una bella opportunità: prendersi i tre punti vorrebbe dire superare il Bolton al terzo posto in classifica e poi andare a difendere appunto quella posizione nell’ultima giornata che manca alla chiusura della regular season.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Stockport-Port Vale: sorpasso playoff Notizie correlate Pronostico Doncaster-Port Vale: chiudono i giochi salvezzaUna possibilità enorme, per il Doncaster, di chiudere i giochi salvezza in questo martedì di campionato. Pronostico Chelsea-Port Vale: il sogno finisce a Stamford BridgeChelsea-Port Vale è una gara dei quarti di finale di Fa Cup: pronostico, formazioni e dove vederla Dopo aver eliminato il Sunderland nel turno... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Pronostico Stockport County - Port Vale: analisi e quote; Northampton Town - Barnsley FC | pronostico & migliori quote | 28.04.2026; Pronostico Peterborough United - Mansfield Town: analisi e quote; Stevenage FC - Barnsley FC | pronostico & migliori quote | 21.04.2026. Gas Sales Bluenergy Piacenza 12 aprile 18:00 Pala Barton Energy VBTV, Rai Sport, DAZN #BlockDevils facebook