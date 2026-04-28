Elezioni amministrative 2026 a Guardia Lombardi | presentata la lista civica Coerenza e responsabilità

A Guardia Lombardi, in vista delle elezioni comunali del 2026, è stata presentata una nuova lista civica chiamata “Coerenza e responsabilità”. La presentazione è avvenuta di recente e si tratta di una delle prime iniziative ufficiali in vista delle consultazioni elettorali che si terranno tra circa due anni. La lista si propone di partecipare alla competizione elettorale con obiettivi legati alla gestione amministrativa del paese.

In vista delle elezioni amministrative del 2026 in provincia di Avellino, a Guardia Lombardi si presenta una lista civica.I protagonisti della formazione: nomi e referenti“Coerenza e responsabilità” è la denominazione della compagine che fa riferimento a Francescantonio Siconolfi. La lista è.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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