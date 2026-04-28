Guardia di finanza | Nicola Di Nardo promosso tenente colonnello a 37 anni | è fra i più giovani

L'ortense Nicola Di Nardo è stato promosso tenente colonnello della guardia di finanza a partire dal 1° gennaio 2026, raggiungendo questa posizione all'età di 37 anni. Con questa promozione, diventa uno dei più giovani ufficiali a ricoprire tale grado all’interno del corpo. La sua carriera nella guardia di finanza si è sviluppata nel corso degli ultimi anni, portandolo a questa nomina in anticipo rispetto alla media.

L'ortonese Nicola Di Nardo è stato promosso tenente colonnello della guardia di finanza dallo scorso 1 gennaio 2026, all'età di 37 anni. La promozione al grado di tenente colonnello arriva dopo aver ricoperto quello di Maggiore.Con i suoi 38 anni, compiuti lo scorso 19 aprile, Di Nardo si.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Notizie correlate

Carabinieri, Mazzotta promosso Tenente ColonnelloTarantini Time QuotidianoNuovo grado per Fausto Mazzotta, alla guida della Compagnia Carabinieri di Castellaneta, promosso Tenente Colonnello.

Cambio della guardia al comando provinciale di Torino dei carabinieri: il tenente colonnello Diego Berlingieri nuovo comandante del reparto operativoCambio della guardia al reparto operativo del comando provinciale di Torino dei carabinieri.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D’ITALIA; Lavoro nero, la Guardia di Finanza alle feste vip del Carnevale; Quando il tempo cambia le sorti della guerra le conseguenze potrebbero diventare imprevedibili; Commemorazione del 25 aprile a Peveragno.

Concorso Guardia di Finanza, 15 posti disponibili per esecutori della banda: i requisiti e come fare domandaLa Guardia di Finanza ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 15 esecutori destinati alla Banda musicale del Corpo, suddivisi per parti e strumenti, con procedure selettive distinte per ... fanpage.it

Esempio concreto di dedizione della FinanzaDesidero esprimere le mie più sincere congratulazioni al Comandante regionale della Guardia di Finanza delle Marche, Generale di Brigata Nicola Altiero, al Comandante provinciale di Ancona, Generale ... ilrestodelcarlino.it

Maxi sequestro antimafia della Guardia di Finanza tra Agrigento e Palermo: bloccati beni per oltre 15 milioni di euro tra società, immobili e conti. Colpita una rete di prestanomi riconducibile alla criminalità organizzata. #Antimafia #GuardiaDiFinanza #Sicilia # facebook