La stella più grande dell’universo sta morendo | gli astronomi assistono a uno spettacolo mai visto

Gli astronomi stanno osservando il collasso della stella più grande dell’universo, situata nel cuore della Grande Nube di Magellano, una galassia satellite della nostra Via Lattea. Questo evento rappresenta un momento eccezionale nel campo dell’astrofisica, poiché si tratta di un processo che non si era mai visto prima. Le immagini e i dati raccolti stanno fornendo nuovi dettagli su questa fase finale di vita stellare.

Nel cuore della Grande Nube di Magellano, una galassia satellite della nostra Via Lattea, si sta consumando un evento che sta riscrivendo i manuali di astrofisica. La protagonista è WOH G64, una delle stelle più imponenti mai censite dall'uomo, la quale ha intrapreso una metamorfosi così rapida da sconvolgere la comunità scientifica internazionale. In meno di un decennio, questo colosso dei cieli ha compiuto un salto evolutivo che, secondo le teorie classiche, avrebbe dovuto richiedere milioni di anni. Il monitoraggio costante, iniziato nel 2011, ha rivelato anomalie comportamentali senza precedenti. Nel 2013, dopo un intervallo di oscuramento visivo, la stella è riemersa con un volto completamente nuovo: la sua temperatura superficiale è aumentata di oltre 1.

Avete mai visto una stella trasformarsi in un buco nero? Gli astronomi lo hanno appena fatto ed è incredibileImmaginate una stella enorme, tredici volte più grande del nostro Sole, che a un certo punto decide di uscire di scena.

La Stella più grande dell'Universo: Stephenson 2-18

