Terim sogna in grande | Spero di assistere a una serata indimenticabile per il Gala ma con Spalletti è una Juve più energica Yildiz? È una stella può raggiungere Del Piero
Terim desidera vedere una serata speciale al Gala, perché crede che con Spalletti la Juventus può giocare con maggiore energia. Durante un'intervista, ha detto che Yildiz ha le qualità di una stella e potrebbe arrivare a essere paragonato a Del Piero. Il tecnico turco ha espresso ottimismo sul futuro dei bianconeri e sulla crescita dei giovani talenti.
Terim sogna in grande: «Spero di assistere a una serata indimenticabile per il Gala». Le dichiarazioni della leggenda turca in vista del playoff di oggi. La leggenda turca Fatih Terim è intervenuto a Tuttosport per parlare della sfida tra Galatasaray e Juventus in programma questa sera. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PLAYOFF – « Credo sia il miglior playoff di questa Champions League. Molto emozionante, atteso, avvincente. Se avessi una prospettiva neutrale, vorrei sicuramente guardare la partita di Istanbul e non altre. Ogni incontro tra Gala e Juve ha avuto una sua storia, comprese le gare cui ho partecipato io nel 1998 e nel 2003. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Del Piero lancia la Juve: «Nell’ambiente si respira una ritrovata fiducia, con Spalletti una netta sterzata. Yildiz? Ho sempre evitato i confronti ma…»
Del Piero torna a parlare della Juventus e dice che l’ambiente si sente più fiducioso.
Yildiz Juve, il turco è sempre più imprescindibile: c’è una squadra con e una senza il suo numero 10. Ma Spalletti deve riflettere su un aspetto
Yildiz sta diventando un elemento chiave per la Juventus, dimostrando un impatto determinante in campo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
