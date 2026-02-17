Terim sogna in grande | Spero di assistere a una serata indimenticabile per il Gala ma con Spalletti è una Juve più energica Yildiz? È una stella può raggiungere Del Piero

Terim desidera vedere una serata speciale al Gala, perché crede che con Spalletti la Juventus può giocare con maggiore energia. Durante un'intervista, ha detto che Yildiz ha le qualità di una stella e potrebbe arrivare a essere paragonato a Del Piero. Il tecnico turco ha espresso ottimismo sul futuro dei bianconeri e sulla crescita dei giovani talenti.