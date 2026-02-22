Bayern Monaco – Eintracht | Harry Kane tocca quota 500 gol

Harry Kane ha raggiunto i 500 gol durante la partita tra Bayern Monaco ed Eintracht, grazie alla sua costanza e determinazione. Il calciatore ha segnato un gol decisivo nel secondo tempo, dimostrando ancora una volta la sua abilità sotto porta. La sua performance ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli esperti di calcio, che riconoscono il suo impegno quotidiano. La partita prosegue con entusiasmo, mentre Kane si avvicina a nuovi traguardi personali.

© Serieagoal.it - Bayern Monaco – Eintracht: Harry Kane tocca quota 500 gol

I 500 gol sono il racconto di una carriera costruita con pazienza, passione e straordinaria devozione. Con la doppietta contro l'Eintracht Francoforte, Harry Kane, a 32 anni, ha scritto un'altra pagina della sua storia personale, conseguendo un primato riservato a pochissimi eletti. Dalla periferia londinese ai campi più prestigiosi d'Europa, l'ex attaccante del Tottenham ha trasformato il talento in metodo e continuità. Il match decisivo. Battere l'Eintracht era un obiettivo importante per la squadra di Vincent Kompany, per salire a 60 punti in classifica, volando a +8 sul Borussia Dortmund e aggiudicandosi il primo posto in solitudine. Il Bayern Monaco è primo in classifica: Più 8 punti sul Borussia Dorrmund; Miglior attacco con 85 gol segnati in 22 partite (il secondo miglior attacco ha 49 gol); Miglior difesa con 21 gol subiti.