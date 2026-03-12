FC 26 SBC Bundesliga POTM | Harry Kane 92 – Il Re di Monaco colpisce ancora!

Harry Kane, attaccante del FC 26 SBC Bundesliga, ha ricevuto il riconoscimento di Giocatore del Mese per febbraio. La sua valutazione complessiva è di 92. La premiazione è stata ufficializzata recentemente, confermando il suo ruolo di protagonista nel campionato. Kane si distingue per le sue prestazioni durante le partite disputate nel mese appena concluso.

È ufficiale: Harry Kane si aggiudica il premio di Giocatore del Mese della Bundesliga per febbraio. La carta risultante è un terminale offensivo implacabile che combina una finalizzazione chirurgica con una presenza fisica dominante, perfetta per chi cerca un centravanti "boa" capace di fare reparto da solo. Analisi della Carta: Il cecchino definitivo. Nonostante una velocità non estrema, Kane compensa con un posizionamento e una potenza di tiro che non lasciano scampo ai portieri. OVR: 92 (ATT).. SkillPiede: 4 4.. Statistiche Core: Tiro 95, Dribbling 87, Passaggio 86, Fisico 86, Velocità 82.. Ruolo PLUS (+): Attaccante: Falso 9.. Ruoli PLUS PLUS (++): Eccelle come Attaccante avanzato, Rapace e Torre.