Grottaglie il Pd organizza un incontro sul lavoro e le crisi del territorio

A Grottaglie si terrà un incontro promosso dal Partito Democratico per discutere delle sfide legate al lavoro e alle difficoltà economiche che interessano il territorio. L’evento rappresenta un’occasione per confrontarsi sulle questioni occupazionali e sulle crisi che coinvolgono le imprese locali. La riunione si svolgerà in una data ancora da definire, con la partecipazione di rappresentanti politici e operatori del settore.

Tarantini Time Quotidiano Un momento di confronto dedicato al tema del lavoro e alle difficoltà economiche e occupazionali del territorio. È quello promosso dal Partito Democratico di Grottaglie in occasione della Festa dei Lavoratori con l’iniziativa dal titolo “Il lavoro che non c’è. Il lavoro da difendere. Un Patto per Taranto”. L’appuntamento è in programma mercoledì 29 aprile alle ore 18.30 nella sede del circolo cittadino in piazza Vittorio Veneto. L’incontro nasce con l’obiettivo di analizzare le criticità che interessano il territorio ionico e il sistema produttivo nazionale, soffermandosi sulle ricadute delle crisi industriali e sulla precarietà lavorativa che coinvolge diverse categorie, compresi i giovani laureati.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Grottaglie, il Pd organizza un incontro sul lavoro e le crisi del territorio Notizie correlate Grottaglie, incontro pubblico sulla riforma della giustizia: focus sul referendum e le ragioni del “SÌ”Grottaglie ospiterà un incontro pubblico dedicato al tema della riforma della giustizia e ai quesiti referendari. Leggi anche: Il burnout e le sue conseguenze al lavoro, Uil Fpl organizza un incontro dedicato