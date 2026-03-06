Grottaglie incontro pubblico sulla riforma della giustizia | focus sul referendum e le ragioni del SÌ

A Grottaglie si terrà un incontro pubblico dedicato alla riforma della giustizia e ai quesiti referendari. L'evento è organizzato per discutere delle modifiche previste e delle motivazioni dietro il voto sul referendum. Partecipano rappresentanti e cittadini che vogliono approfondire i contenuti e le implicazioni delle proposte in discussione. L'appuntamento si svolge in un contesto di confronto aperto e informativo.

Grottaglie ospiterà un incontro pubblico dedicato al tema della riforma della giustizia e ai quesiti referendari. L'appuntamento, dal titolo "Referendum Giustizia: Le Ragioni del SÌ", si terrà sabato 14 marzo 2026 alle ore 18:30 presso l'aula consiliare del Comune. L'incontro sarà coordinato dalla giornalista Lilli D'Amicis, direttrice della testata Oraquadra.info, e si concluderà con l'intervento dell'onorevole Carmelo Patarino, coordinatore provinciale del Comitato per il "SÌ".