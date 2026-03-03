Il burnout e le sue conseguenze al lavoro Uil Fpl organizza un incontro dedicato

Un incontro organizzato da Uil Fpl Ferrara si concentra sul burnout, un fenomeno che si manifesta con stress e stanchezza fisica, emotiva e mentale legati all’ambiente lavorativo. L’evento porta insieme professionisti e esperti per discutere di questa condizione, definita come uno stato di esaurimento causato da pressioni eccessive sul lavoro. L’obiettivo è approfondire le caratteristiche di questa forma di stress prolungato.