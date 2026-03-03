Il burnout e le sue conseguenze al lavoro Uil Fpl organizza un incontro dedicato
Un incontro organizzato da Uil Fpl Ferrara si concentra sul burnout, un fenomeno che si manifesta con stress e stanchezza fisica, emotiva e mentale legati all’ambiente lavorativo. L’evento porta insieme professionisti e esperti per discutere di questa condizione, definita come uno stato di esaurimento causato da pressioni eccessive sul lavoro. L’obiettivo è approfondire le caratteristiche di questa forma di stress prolungato.
Stress lavorativo e conseguente stato di esaurimento fisico, emotivo e mentale. Questa la definizione del termine ‘burnout’ nonché l’argomento dell’incontro organizzato da Uil Fpl Ferrara, dal titolo ‘Burnout, la tortura al lavoro’.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL’incontro è previsto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
"La Asl non risponde alle richieste d'incontro": Fp Cgil Chieti e Uil Fpl minacciano lo stato di agitazioneI sindacati lamentano diverse criticità da discutere ma lamentano che, anche dopo aver interessato l'Ispettorato del lavoro, non c'è stato riscontro...
Stabilizzazione del personale sanitario: la Regione Campania dà seguito alle richieste della Uil e Uil FplLa Direzione Generale Tutela della Salute della Regione Campania, con nota del 29 gennaio 2026 firmata dal Direttore Generale Antonio Postiglione, ha...
Una raccolta di contenuti su Uil Fpl
Temi più discussi: Il burnout e le sue conseguenze al lavoro, Uil Fpl organizza un incontro dedicato; Altamore: Infermieri, sottorganico e malpagati; Mobilità bloccata per gli infermieri dell'Arnas Brotzu di Cagliari: scatta l'interrogazione urgente in Regione.
APT Basilicata, UIL FPL: clima positivo e organici verso il rafforzamentoAPT Basilicata, la UIL FPL esprime apprezzamento per il rilancio dell’agenzia. Completate progressioni e nuove qualificazioni, spettanze in pagamento a marzo. Previsto il rafforzamento dell’organico n ... trmtv.it
FP CGIL e UIL FPL Emilia Romagna: Il CCNL Sanità su indennità Pronto Soccorso è carta straccia. Bene le risorse regionaliFP CGIL e UIL FPL su indennità di Pronto Soccorso prevista dal CCNL della Sanità: è inapplicabile ed è quindi carta straccia ... ravennanotizie.it
Documento FNOMCEO La UIL FPL NON era presente e NON lo ha sottoscritto! @follower - facebook.com facebook