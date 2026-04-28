Il Milan sta valutando l'acquisto di Alejandro Grimaldo, esterno sinistro del Bayer Leverkusen, per la prossima stagione. Il giocatore sarebbe tra gli obiettivi di mercato del club rossonero, che ha mostrato interesse per il terzino in vista della stagione 20262027. Il tecnico della squadra sembra apprezzare le qualità del calciatore e potrebbe inserirlo nella rosa in futuro.

Alejandro Grimaldo, esterno sinistro del Bayer Leverkusen, è uno degli obiettivi di mercato del Milan per la prossima stagione con il terzino sinistro che piace molto a Massimiliano Allegri pronto a regalargli un posto sulla fascia in vista del 20262027. Grimaldo chiama il Milan per la prossima stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it Il contratto in scadenza nel giugno del 2027 con le “Aspirine” sta portando diverse squadre a valutare il suo acquisto in vista dell’estate con il club tedesco che potrebbe cederlo per monetizzare dalla sua partenza e non rischiare di perderlo poi a costo zero. L’esterno spagnolo, intervistato da Milannews.it non avrebbe chiuso le porte ad un suo possibile arrivo in rossonero in ottica futura: “Al Bayer Leverkusen sono felice, ma il Milan è un club con una tifoseria, uno stadio e una squadra incredibile.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Grimaldo chiama il Milan, i rossoneri sognano il grande colpo

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