Sergio Ramos è presente a San Siro per assistere al derby tra Milan e Inter, che si disputa nella 28ª giornata del campionato italiano. I tifosi del Milan sono presenti allo stadio, sperando in una vittoria della propria squadra. La partita vede le due formazioni affrontarsi con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali per la classifica. La tensione tra le tifoserie è palpabile.

Tutti gli occhi del calcio italiano sono puntati sul derby tra Milan e Inter valido per la giornata numero 28 del campionato italiano con le due squadre che si stanno giocando molto della propria stagione. C’è Sergio Ramos nel mirino del Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it L’Inter vuole tenere a distanza di sicurezza i cugini rossoneri e mettere così le mani sul titolo del 2026, mentre gli uomini di Massimiliano Allegri vogliono provare ad avvicinarsi e guadagnare punti sulle rivali nella corsa alla Champions League. Le telecamere di DAZN hanno inquadrato Sergio Ramos a San Siro con i tifosi del Milan che sognano un suo arrivo alla corte di Massimiliano Allegri per il finale di stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sergio Ramos a San Siro per Milan-Inter, i tifosi rossoneri sognano

Milan Inter, San Siro sold-out e numeri record: nessuno come i tifosi rossoneri e nerazzurri!Cessione Di Gregorio, il portiere verso l’addio alla Juve: tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli Mercato Napoli, Mittelstadt dello...

Calciomercato, Sergio Ramos offerto anche al Milan: cosa faranno i rossoneri? Due opzioniIl Milan è alla ricerca di un difensore centrale per l'imminente sessione invernale di calciomercato e ai rossoneri è stata presentata l'opzione...

Contenuti utili per approfondire Sergio Ramos.

Discussioni sull' argomento San Fernando 1940, il dominio di Monchi e Ramos: 100 gol fatti e promozione; Ricordate Lingard? L'ex United ha una nuova squadra.

A San Siro presente anche Sergio Ramos: invitato dall'amico ModricÈ di questa mattina la notizia di Luka Modric che ha comprato 60 biglietti per amici e parenti perché potessero godersi lo spettacolo del Derby di Milano tra Milan ... milannews.it

Inizia Milan-Inter, sugli spalti di San Siro due ministri della difesa: Sergio Ramos e MaterazziAl solito, non mancano i volti noti sugli spalti del Meazza, per la sempre attesissima sfida tra Milan e Inter, il Derby della Madonnina. In particolare,. tuttomercatoweb.com

Presente anche Sergio Ramos per Milan-Inter x.com

Il coach Mohamed sapeva che Sergio Ramos avrebbe tirato il rigore in stile "Panenka" e ha avvertito la sua squadra affinché ciò accadesse. - facebook.com facebook