Pisa-Milan è nel segno di Modric e del rischio | i rossoneri a -5 dall’Inter sognano ancora lo scudetto

Luka Modric ha deciso la partita tra Pisa e Milan, portando i rossoneri a rischiare di perdere terreno nella corsa scudetto. Con questa vittoria, il Milan si trova ora a cinque punti dall’Inter, alimentando ancora il sogno di conquistare il titolo. I giocatori del Pisa sono stati protagonisti di un’ottima prestazione, rendendo difficile il cammino ai milanesi.

Milano, 13 febbraio 2026 – La maledizione del Milan - forte con le grandi, in difficoltà con le neopromosse - si è finalmente interrotta in terra toscana. Dopo il 2-2 dell’andata, i rossoneri sono riusciti a portare a casa una vittoria più che fondamentale per sognare ancora lo scudetto e la Champions League. Tanto più in vista della doppia sfida Inter-Juventus e Napoli-Roma. Insomma: quella contro il Pisa era una gara che il Milan non poteva assolutamente permettersi di sbagliare. Modric confuso . La prima parte della gara è stata tutta rossonera, con un attacco subito impegnato a cercare un varco nella difesa pisana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

