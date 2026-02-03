Sinodo tedesco finito la palla passa a Roma
Dopo sei mesi di incontri e discussioni, il Sinodo tedesco si è ufficialmente chiuso a Stoccarda. Ora la palla passa a Roma, dove si attende di capire come il Vaticano risponderà alle richieste e alle proposte avanzate finora. La conclusione del percorso in Germania apre un nuovo capitolo nel confronto tra le due chiese.
Con la sesta assemblea tenutasi nel fine settimana a Stoccarda, il Cammino sinodale tedesco si è concluso. Applausi, commozione e qualche rimpianto per quello che doveva essere e non è stato. Tutto era iniziato nel 2019 con il proposito di reagire alla crisi determinata dagli abusi, coinvolgendo il ben strutturato laicato locale e studiando una “ripartenza” efficace che frenasse anche l’esodo massiccio di fedeli. Il risultato è che ci si è trovati a delineare una “nuova” Chiesa dove quello stesso laicato ha potere deliberativo su argomenti su cui la potestà è – per natura sacramentale – dei vescovi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
"La Chiesa non può farsi riscrivere il Catechismo dal Sinodo tedesco"
Bernhard Meuser, fondatore di “Neuer Anfang” e tra gli scettici sul Sinodo tedesco, sottolinea che la Chiesa non può permettersi di rivedere il Catechismo in modo unilaterale.
Argomenti discussi: Sinodo tedesco, atto finale. In gioco c'è l’unità con il Papa e la fedeltà a Roma.
Sinodo tedesco, atto finale. In gioco c'è l'unità con il Papa e la fedeltà a RomaPerplessità anche dal fronte progressista, con il vescovo di Magonza che ammette: Da questo processo sinodale, l’unità dei vescovi non ne è uscita rafforzata, per dirlo in modo gentile. Si attende l ... ilfoglio.it
La Chiesa non può farsi riscrivere il Catechismo dal Sinodo tedescoIntervista a Bernhard Meuser, oppositore del processo sinodale tedesco ricevuto pochi giorni fa dal Papa. Non è vero che i cattolici tedeschi sono favorevoli a quanto sta accadendo ... ilfoglio.it
Chiesa, la svolta soft del sinodo tedesco (senza rompere con papa Leone) - la Repubblica x.com
Sinodo tedesco, atto finale. In gioco c'è l'unità con il Papa e la fedeltà a Roma. Il cardinale di Colonia non si presenta: "Ho promesso di custodire la fede della Chiesa e di camminare nella mia diocesi in unità con il Pontefice". Di Matteo Matzuzzi - facebook.com facebook
