Giovanni Tedesco si trova di fronte a due sfide consecutive: prima affronta Gaucci, poi il team. La tensione si percepisce già tra i calciatori e lo staff, che si sono riuniti dopo le ultime decisioni del club. La società ha deciso di ridurre il proprio staff, lasciando Tedesco a gestire la squadra con risorse più limitate. Durante gli allenamenti, il clima si fa più pesante, e il tecnico deve trovare il modo di mantenere la concentrazione tra le novità.

Clima piuttosto teso alla ripresa degli allenamenti. Giovanni Tedesco ha dovuto "digerire" la decisione della società di "tagliare" lo staff. Due collaboratori, Ortolani e Cellio, che Tedesco si è trovato quando è arrivato sulla panchina del Perugia ma con i quali aveva instaurato un rapporto professionale importante e di fiducia. Nulla contro i nuovi arrivati, ma è la scelta che Tedesco non avrebbe gradito. Ieri l’allenatore è salito al campo con i due nuovi collaboratori, Sdringola e Gatti, per iniziare a impostare il lavoro di queste due settimane. L’obiettivo è quello di portare tutti più o meno alla stessa condizione per il rush finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Grifo, per Tedesco un doppio confronto. Prima con Gaucci e poi con la squadra

