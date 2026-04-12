L’attivista per il clima svedese ha annunciato di aver deciso di lasciare la sua terra natale, dichiarando di non sentirsi più al sicuro nel suo Paese. Ha riferito di voler adottare uno stile di vita itinerante, senza specificare la destinazione o i dettagli del suo trasferimento. La sua decisione arriva dopo aver reso pubblica questa percezione di insicurezza.

Greta Thunberg annuncia una svolta personale e simbolica. L’attivista climatica svedese ha dichiarato di non sentirsi più al sicuro nel suo Paese e di voler cambiare stile di vita, lasciando la Svezia per vivere in modo itinerante. L’annuncio arriva in un momento particolare, alla vigilia dell’uscita di un documentario che racconta sette anni di attivismo e l’evoluzione del movimento Fridays for Future. La scelta: vita da nomade e studio a distanza. “Il mio piano è vivere con uno zaino e dormire sul pavimento delle cucine di amici”, ha spiegato Thunberg in un’intervista al quotidiano svedese Dagens Etc. Una scelta radicale che riflette non solo esigenze personali, ma anche il clima che l’attivista percepisce attorno a sé.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Greta Thunberg lascia la Svezia: “Non mi sento più al sicuro”

Greta Thunberg vuole lasciare la Svezia e dormire sul pavimento delle cucine di amici: "Non mi sento più al sicuro"Greta Thunberg ha rivelato di non sentirsi più al sicuro in Svezia e che intende di lasciare il suo Paese natio.

Greta Thunberg non si sente più al sicuro in SveziaGreta Thunberg ha rivelato di non sentirsi più al sicuro in Svezia e che intende di lasciare il suo Paese natio.