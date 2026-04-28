Un infortunio ha modificato gli equilibri nel tennis mondiale, influenzando le possibilità di alcuni atleti nel prossimo torneo di Roland Garros. Greg Rusedski ha condiviso i suoi pronostici sui favoriti, indicando tre giocatori e sorprendendo con un nome inaspettato tra le scelte. La situazione attuale ha portato a riflettere sulle chances di diversi tennisti, considerando anche le assenze e le condizioni fisiche degli atleti coinvolti.

L’infortunio di Carlos Alcaraz ha avuto e sta avendo delle conseguenze sugli equilibri nel tennis mondiale. Il n.2 del ranking era molto atteso in questa particolare parte dell’annata, pensando ai risultati del 2025, quando conquistò i titoli a Roma e al Roland Garros, al termine di una finale epica contro Jannik Sinner. Il problema al polso ha costretto Carlitos a osservare un periodo di riposo e di questo potrebbe approfittare Sinner, specie in vista dello Slam di Parigi. E’ di questo avviso l’ex tennista Greg Rusedski, che nell’ultima puntata di Off Court with Greg si è espresso senza mezzi termini. “ Che opportunità per Jannik. Penso che sia il grande favorito in questo momento per Parigi; la sua preparazione è perfetta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Greg Rusedski dà i suoi tre favoriti per il Roland Garros e c’è un nome a sorpresa

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