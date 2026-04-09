Durante la stagione sulla terra rossa, si è assistito a una nuova sfida tra due dei giocatori più forti del circuito. Uno di questi ha ricevuto elogi da un ex tennista professionista, che ha definito la sua prestazione impressionante. La competizione tra i due continua a catturare l’attenzione degli appassionati, con incontri che si susseguono in vari tornei. La partita si è svolta in un contesto di grande interesse per il mondo del tennis.

La stagione sulla terra rossa ripropone, sia pur se in uno scenario diverso, la lotta tra i due fenomeni che dominano il circuito. Greg Rusedski, ex tennista britannico, si è espresso sul duello al vertice tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Alcaraz ha tantissimi punti da difendere durante la stagione sulla terra battuta, mentre Sinner, non ha nulla da difendere fino al torneo di Roma. Parlando di Alcaraz e Sinner nel suo podcast Off-Court with Greg, Rusedski ha spiegato cosa ha notato osservandoli al Monte Carlo Masters 1000 e ha dichiarato di essere rimasto particolarmente colpito da Sinner e ha detto di preferirlo leggermente rispetto ad Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Greg Rusedski: “Jannik Sinner per me è stato impressionante”

Greg Rusedski invita alla calma: “Jannik Sinner ha perso due partite…”Nelle prime settimane del 2026 il rendimento di Jannik Sinner è diventato terreno di discussione tra addetti ai lavori ed ex giocatori.

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Greg Rusedski è il nuovo allenatore di Giovanni Mpetshi Perricard. - facebook.com facebook