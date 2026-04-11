Sparatoria ad Acerra | due giovani feriti gravemente nella notte di violenza

Nella notte ad Acerra si è verificata una sparatoria che ha coinvolto due giovani, entrambi rimasti feriti gravemente. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e per avviare le indagini. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove per chiarire la dinamica dell'evento. I due feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

"> Violenza ad Acerra: Due Giovani Feriti in Sparatoria. Acerra ha vissuto una notte turbolenta, segnata da un agguato a colpi d’arma da fuoco avvenuto nel cuore del centro cittadino. Due giovani di 23 e 25 anni sono rimasti feriti e sono stati trasportati d’urgenza alla Clinica dei Fiori. I loro sintomi: ferite agli arti inferiori, causate da colpi di proiettile, hanno allertato immediatamente i sanitari che hanno contattato la polizia. I due malcapitati, dopo il primo soccorso, sono stati dichiarati non in pericolo di vita. La tempestività dei soccorsi ha permesso loro di ricevere le cure necessarie, ma le cause di questo violento episodio rimangono avvolte nel mistero e nella paura.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Sparatoria ad Acerra: due giovani feriti gravemente nella notte di violenza. Sparatoria nella notte in pieno centro: feriti due giovaniNel corso della notte la polizia è intervenuta presso l’ospedale Clinica dei Fiori di Acerra a seguito della segnalazione di due persone, classe ‘03... Acerra, spari nella notte: due giovani gambizzati in centroNotte di violenza nel centro cittadino, dove si è verificato un agguato a colpi di arma da fuoco che ha causato il ferimento di due giovani.