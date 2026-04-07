A metà marzo, due giovani sono deceduti a Roma mentre preparavano un ordigno artigianale con l'intento di colpire una stazione di polizia. Nel nome dei “compagni di lotta”, alcuni anarchici greci hanno fatto esplodere una bomba ad Atene, rafforzando un collegamento tra le azioni dei gruppi in Italia e in Grecia. È stato aperto un nuovo nucleo che si richiama ai nomi di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, coinvolti nell’attacco fallito nella capitale italiana.

Gli anarchici alzano il tiro in nome dei nuovi ‘eroi’ caduti in missione. Spunta il nucleo intitolato a Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, morti a metà marzo a Roma mentre confezionavano un esplosivo artigianale progettando di colpire la stazione di polizia di Roma Tuscolano. È questa la firma dell’ultima attacco in Grecia rivendicato dai seguaci di Alfredo Cospito. Sul sito La Nemesi s, infatti, è comparsa la rivendicazione dell’attacco incendiario contro l’abitazione del preside del Politecnico di Atene, Panayiotis Tsanakas, e di un agente della polizia antisommossa da parte di Nuclei di Azione Diretta – Nucleo Alessandro MercoglianoSara Ardizzone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gli anarchici alzano il tiro. Ad Atene una bomba nel nome dei ‘compagni di lotta” Sara e Alessandro. Quel filo rosso Italia-Grecia

Una bomba in nome di Sara e Sandrone. Da Roma ad Atene anarchici in guerraBombe nel nome di "Sara e Sandrone" in un filo rosso e nero - questi colori amati dagli anarchici - che unisce Roma e Atene.

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