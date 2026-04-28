La Procura generale di Milano ha avviato verifiche in merito a una richiesta di grazia presidenziale, coinvolgendo anche l’Interpol. Sono in corso indagini per accertare eventuali elementi di inganno o irregolarità nel procedimento. La procedura di revoca della grazia può essere avviata se si riscontrano falsificazioni o dichiarazioni false. In caso di scoperta di un inganno, possono essere adottate misure legali e si può procedere con la revoca del beneficio.

La Procura generale di Milano ha avviato accertamenti urgenti, anche tramite Interpol, sull’istanza di grazia presentata da Nicole Minetti: se dovesse emergere che la richiesta contiene elementi non veritieri o incongruenti, gli atti verrebbero trasmessi alla Procura per aprire un’indagine a suo carico. Le verifiche riguardano in particolare il periodo in cui Minetti avrebbe soggiornato a Ibiza e si basano su fatti definiti “gravissimi”, emersi da un’inchiesta giornalistica de Il Fatto Quotidiano. Minetti, ex igienista dentale ed ex consigliera regionale, è già nota per il suo coinvolgimento nel caso Ruby, per il quale è stata condannata in via definitiva per favoreggiamento della prostituzione.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Grazia presidenziale: quando può essere revocata e cosa succede se si scopre un inganno

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