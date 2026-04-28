La premier ha espresso fiducia nel ministro della giustizia, affermando di non considerare l’ipotesi di dimissioni e sottolineando di affidarsi al lavoro del pubblico ministero. Nel frattempo, Nicole Minetti ha commentato le accuse rivolte a lei, definendole falsità, mentre Meloni ha difeso l’operato di Nordio, precisando che qualcosa manca ma che è comunque il pubblico ministero a condurre le indagini.

La difesa dell’operato di Carlo Nordio, da parte della premier, Giorgia Meloni, è esplicita: “Mi fido di lui”, e “ad oggi escludo l’ipotesi di dimissioni del ministro”. Ed è accompagnata dal faro acceso sul resto dell’iter di grazia a Nicole Minetti, a cominciare da quello gestito dalla procura generale di Milano. “Sicuramente, se è vero quello che emerge dall’inchiesta giornalistica qualcosa manca nel lavoro che è stato fatto, però questo non è un lavoro che fa il Ministero della giustizia”. La premier si presenta a sorpresa in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri a metà pomeriggio, e il caso Minetti finisce per prendersi la scena, più del decreto lavoro o degli scenari dei conti pubblici.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Grazia a Nicole Minetti, Meloni difende Nordio: “Manca qualcosa ma è il pg che indaga”. L’ex consigliera regionale: “Su di me solo falsità”

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