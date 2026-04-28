Grazia Minetti svolta clamorosa | Interpol in campo la Procura accelera sulle indagini

Nuovi sviluppi emergono nel caso Nicole Minetti, con la Procura generale che ha avviato verifiche internazionali. La Procura ha coinvolto l’Interpol e sta valutando una revisione del parere sulla grazia concessa. La situazione si è fatta più complessa e si attendono ulteriori aggiornamenti sulle indagini.

Roma - Nuovi sviluppi scuotono il caso Nicole Minetti: la Procura generale apre verifiche internazionali urgenti, coinvolge Interpol e valuta persino una revisione del parere sulla grazia. Si allarga e si complica il caso Nicole Minetti, con una nuova iniziativa della Procura Generale di Milano che imprime una svolta all’inchiesta. I magistrati hanno disposto accertamenti urgenti e a tutto campo, attivando anche il canale di Interpol per acquisire informazioni e documenti su quelli definiti “fatti gravissimi” emersi dall’inchiesta giornalistica pubblicata da Il Fatto Quotidiano. L’iniziativa, spiegano fonti della Procura, punta a ricostruire ogni aspetto della vicenda, anche oltre i confini italiani.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Grazia Minetti, svolta clamorosa: Interpol in campo, la Procura accelera sulle indagini Notizie correlate La Procura: "Sulla grazia a Minetti in campo l'Interpol. Verifiche a tutto campo"AGI - Sul caso della grazia a Nicole Minetti si muove la Procura generale di Milano che promette verifiche “a tutto campo” in collaborazione con... La Procura: "Sulla grazia a Minetti anche l'Interpol. Verifiche a tutto campo"AGI - Sul caso della grazia a Nicole Minetti si muove la Procura generale di Milano che promette verifiche “a tutto campo” in collaborazione con... Tutti gli aggiornamenti Grazia Minetti, svolta clamorosa: Interpol in campo, la Procura accelera sulle indaginiCronaca nazionale Roma - 28/04/2026 15:49 - Nuovi sviluppi scuotono il caso Nicole Minetti: la Procura generale apre verifiche internazionali urgenti, coinvolge Interpol e valuta persino ... abruzzo24ore.tv Grazia a Minetti, Pg Milano: Accertamenti urgenti su fatti indicati gravissimiLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Minetti, nuove indagini della Procura di Milano. Lei: 'Su di me notizie false' ... tg24.sky.it