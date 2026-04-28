Grazia Minetti Meloni difende Nordio e l’ex igienista risponde alle accuse

Il presidente del Consiglio ha dichiarato che non si dimetterà il ministro della Giustizia e ha confermato che saranno svolti tutti gli accertamenti necessari riguardo alla concessione dell’atto di clemenza all’ex consigliera regionale. Nel frattempo, l’ex igienista ha risposto alle accuse rivoltegli, mentre il ministro della Giustizia ha ricevuto la fiducia del premier. La vicenda riguarda questioni legate a decisioni di clemenza e alle relative indagini.

“Escludo le dimissioni del ministro Carlo Nordio“. Così la presidente del ConsiglioGiorgia Meloni, rispondendo ad una domanda sullagrazia a Nicole Minetti, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri odierno. “Ho parlato con il ministro ieri e mi sono messa a ricostruire l’iter“, aggiunge il premier, comunicando che, dopo la concessione dell’atto di clemenza, sono emersi nuovi elementi eil Presidente della Repubblica Mattarella ha chiesto alle Procure Generali di svolgere ulteriori accertamenti. “E io sono d’accordo sul fatto che questi accertamenti vadano fatti“, chiosa Meloni. Spiazzata dal caso sollevato da un’inchiesta deIl Fatto Quotidiano,Meloni confessa la propria ignoranza in materia, specificando di aver chiesto delucidazioni sulla procedura per la concessione della grazia.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Grazia Minetti, Meloni difende Nordio e l’ex igienista risponde alle accuse Notizie correlate Grazia a Minetti, Meloni difende Nordio: “Mi fido, escludo le sue dimissioni”Giorgia Meloni conferma la fiducia nel ministro Carlo Nordio e, nonostante le nuove polemiche per la gestione del caso della grazia a Nicole Minetti,... Grazia a Minetti, Meloni difende Nordio: “Mi fido, escludo le sue dimissioni. Le indagini le fa la magistratura, non il ministero”Giorgia Meloni conferma la fiducia nel ministro Carlo Nordio e, nonostante le nuove polemiche per la gestione del caso della grazia a Nicole Minetti,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Grazia Minetti, lei si difende: 'Indebita esposizione di mio figlio'; Il Pd dopo giorni di silenzio sul caso Minetti: Meloni faccia dimettere Nordio; Caso Minetti, lettera del Quirinale al ministero della Giustizia: ok a nuove verifiche. Lei si difende: Notizie lesive; Grazia a Nicole Minetti, Travaglio: Mattarella ha cancellato due condanne | Video. Caso grazia, Minetti: Mio figlio esposto indebitamente. Meloni: Mi fido di NordioLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Minetti, nuove indagini della Procura di Milano. Lei: 'Su di me notizie false' ... tg24.sky.it Caso Minetti, Giorgia Meloni difende l'iter della grazia: «Nessuna anomalia, ma giusto fare accertamenti»Il caso della grazia a Nicole Minetti irrompe nella conferenza stampa post-Cdm a Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sceglie la linea della fermezza burocratica ... corriereadriatico.it La Procura Generale di Milano, qualora l'istanza di grazia di Nicole Minetti si rivelasse fondata su elementi incongruenti e non veritieri, trasmetterà gli atti alla Procura per l'apertura di una indagine a carico dell'igienista dentale. E' quanto si apprende in ambi - facebook.com facebook Grazia a Minetti, Meloni difende Nordio: “Mi fido, escludo le sue dimissioni. Le indagini le fa la magistratura, non il ministero” x.com