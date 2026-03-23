Il No ha vinto viva la Costituzione | rivedi la diretta con Gomez Oliva Lillo e i giornalisti del Fatto Quotidiano

Il No ha vinto, viva la Costituzione: rivedi la diretta con Peter Gomez e i giornalisti del Fatto Quotidiano. A partecipare alla live la vicedirettrice del Fatto, Maddalena Oliva, il vicedirettore Marco Lillo, l’inviato Antonello Caporale e i giornalisti Valeria Pacelli, Giuseppe Pipitone e Paolo Frosina. Un anno de Ilfattoquotidiano.it a un prezzo davvero speciale: oggi è l’ultimo giorno per approfittare della promozione, abbonati ora HA STRAVINTO IL NO: OLTRE IL 53%GLI ITALIANI SALVANO LA COSTITUZIONERespinto l'assalto alla magistratura: prima sconfitta per Meloni Boom di affluenza. Grosso (Comitato No): "Ha perso chi voleva affievolire indipendenza toghe". 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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