Il Presidente Mattarella a Nuoro per il centenario del Premio Nobel a Grazia Deledda – Il video

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Nuoro per partecipare alla cerimonia di apertura dell’Anno deleddiano, in occasione del centenario del Nobel assegnato a Grazia Deledda. La visita è stata motivata dal desiderio di celebrare il ruolo della scrittrice sarda e le sue radici nel territorio. Durante l’evento, Mattarella ha incontrato studenti, autorità locali e cittadini, sottolineando l’importanza della cultura sarda per l’Italia. Ha anche visitato la casa museo di Deledda, dove ha ammirato manoscritti e fotografie storiche. La giornata ha coinvolto molte persone e ha rafforzato il legame tra

(Agenzia Vista) Nuoro, 14 febbraio 2026 Nuoro ha celebrato la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’inaugurazione dell’Anno deleddiano, nel centenario del Nobel a Grazia Deledda, con una cerimonia al Teatro Eliseo, il coinvolgimento di studenti e istituzioni, e la visita alla casa museo: un momento di forte partecipazione popolare e di riconoscimento del contributo culturale di Nuoro e della Sardegna al Paese. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online Mattarella a Nuoro per i 100 anni dal Nobel di Grazia Deledda: “Perenne modernità opera” Il presidente Mattarella ha visitato Nuoro per celebrare il centenario del Nobel di Grazia Deledda, sottolineando che la sua opera rimane sempre attuale. Centenario del Nobel a Grazia Deledda, Mattarella: “Donna di coraggio, la sua opera è ancora moderna” Sergio Mattarella ha preso parte alle celebrazioni per il centenario del Nobel assegnato a Grazia Deledda, premio che ha ricevuto nel 1926, a causa delle sue storie ambientate in Sardegna. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Presidente Mattarella assiste alla discesa del Super G femminile di sci alpino; Sergio Mattarella a Cortina per le Olimpiadi: il Presidente in tribuna per il Super G insieme a Stefani e Zaia poi il pranzo con gli atleti; Il presidente Mattarella a Nuoro per i 100 anni dal Nobel a Grazia Deledda; Olimpiadi, il toccante video del Presidente Mattarella che va in tram a San Siro (alla guida c'è Valentino Rossi). Mattarella a Torino nel ricordo di GobettiIl Presidente della Repubblica oggi è a Torino a meno di un mese dall'ultima visita. Al Teatro Carignano è in corso la cerimonia per il centenario della morte di Piero Gobetti. Visiterà la sede della ... rainews.it Mattarella visita La Stampa a Torino: giornali pilastri democraziaRoma, 16 feb. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino per ... msn.com Il costituzionalista al Teatro Carignano di Torino con il Presidente Mattarella: «Il giovane antifascista amava la costruzione, non la distruzione e ci sprona ad agire»- Del direttore Andrea Malaguti - facebook.com facebook Il Mattarella della porta accanto. Il patriottismo mite di un presidente x.com