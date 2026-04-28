Può il Presidente della Repubblica revocare una grazia già concessa? La domanda torna d’attualità dopo il caso di Nicole Minetti. La lettera inviata ieri dal Quirinale al ministero della Giustizia, con la richiesta di verificare gli elementi che a febbraio hanno portato il Colle ad annullare la pena di tre anni e undici mesi per l’ex igienista dentale cara a Silvio Berlusconi, è un’iniziativa senza precedenti. A determinare l'intervento inusuale della Presidenza della Repubblica sono state le incongruenze emerse in questi giorni sui giornali che hanno convinto Mattarella a scrivere con urgenza agli uffici di Via Arenula, cui spetta l’istruttoria sulle domande di grazia.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Nicole Minetti, il Quirinale può annullare la grazia? I precedenti e l'ipotesi "controdecreto"

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