Grazia a Nicole Minetti il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero della Giustizia | Attivata l' Interpol con la massima urgenza

Il Quirinale ha richiesto chiarimenti al Ministero della Giustizia riguardo a Nicole Minetti, ex consigliere regionale in Lombardia. La richiesta è arrivata dopo che il presidente della Repubblica ha concesso la grazia a Minetti. Contestualmente, è stata attivata con urgenza l'Interpol per seguire la vicenda. La situazione riguarda le procedure legate alla condanna dell’ex consigliere e l’intervento del presidente della Repubblica.

La Procura generale è già al lavoro per chiarire la vicenda della grazia concessa all'ex consigliera regionale della Lombardia Nicole Minetti. "Attivata anche l'Interpol con massima urgenza" fanno sapere gli inquirenti. Il mandato a svolgere nuovi accertamenti è arrivato nel tardo pomeriggio del 27 aprile dal Ministero di Giustizia dopo che il Quirinale con una nota aveva chiesto di fare luce sulla fondatezza di alcuni articoli di stampa., Tutto ruota intorno a un'inchiesta del Fatto Quotidiano, che ha messo in dubbio i presupposti sui quali si fondava la richiesta di grazia ottenuta dalla Minetti dopo una condanna a 3 anni e 11 mesi, ossia la necessità di accudire in Uruguay un bambino orfano e bisogno di cure costanti impossibili in Italia.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti: verifiche in corso e il nodo Bartolozzi

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