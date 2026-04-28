La Presidenza della Repubblica ha richiesto al Ministero della Giustizia di fornire spiegazioni rapide sulla concessione della grazia a Nicole Minetti. La richiesta è stata inviata in seguito a una comunicazione ufficiale relativa a tale decisione. Non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi o motivazioni specifiche riguardo alla richiesta di chiarimenti. La vicenda è ora al centro di un'attenzione istituzionale.

La Presidenza della Repubblica ha sollecitato il Ministero della Giustizia a fornire chiarimenti rapidi riguardo alla concessione della grazia a Nicole Minetti. Nelle scorse settimane l’ex consigliera della Regione Lombardia è stata graziata per motivi umanitari. Aveva ricevuto una condanna definitiva a un anno e un mese per peculato nella vicenda Rimborsopoli, e a due anni e dieci mesi nel processo Ruby bis, per induzione alla prostituzione. Niente carcere dunque per l’ex politica, nè affidamento in prova dei servizi sociali. La richiesta di delucidazioni nasce dopo alcune notizie di stampa che mettono in dubbio l’attendibilità di elementi presentati nella domanda di clemenza.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti con “cortese urgenza”

Notizie correlate

Il Quirinale chiede chiarimenti sulla grazia a Nicole MinettiABBONATI A DAYITALIANEWS Richiesta urgente al Ministero della Giustizia Il Quirinale ha inviato una comunicazione ufficiale al Ministero della...

Grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede chiarimenti a Nordio dopo gli scoop del Fatto: “Acquisire con urgenza informazioni”Il Quirinale si muove dopo gli scoop del Fatto Quotidiano sulla grazia concessa a Nicole Minetti, l’ex igienista dentale e consigliera regionale...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Nicole Minetti, la grazia ora è un caso. Chi è l’ex igienista dentale entrata in politica; Grazia a Nicole Minetti, Mattarella scrive a Nordio: Supposta falsità degli elementi, il ministero faccia verifiche urgenti. Ombre sull'adozione del bambino; Nicole Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la grazia; Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Supposte falsità, servono verifiche urgenti.

Grazia a Nicole Minetti, Colle chiede chiarimenti. Ministero: Nessun elemento negativoLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero: 'Urgenti verifiche' ... tg24.sky.it

Grazia a Minetti, nuove indagini della Procura di Milano. Lei: Su di me notizie falseLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Minetti, nuove indagini della Procura di Milano. Lei: 'Su di me notizie false' ... tg24.sky.it

Dopo l’inchiesta del Fatto quotidiano su Nicole Minetti, graziata lo scorso febbraio, la Presidenza della Repubblica ha chiesto chiarimenti urgenti al Ministero della Giustizia. Fonti del Quirinale precisano che il capo dello Stato non dispone di autonomi strumen - facebook.com facebook

“Supposte falsità” nella domanda di grazia per Nicole Minetti: ora il Quirinale fa retromarcia e interroga Nordio. @thomasmackinson x.com