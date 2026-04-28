La Procura Generale di Milano sta conducendo indagini sul caso legato a Nicole Minetti, ex consigliera regionale lombarda, e alla gestione di un minore in Uruguay. Sono stati avviati accertamenti approfonditi e coinvolta anche l’Interpol. Secondo le verifiche, il minore non sarebbe orfano né abbandonato, come inizialmente si sospettava. La situazione richiede ulteriori verifiche per chiarire i fatti.

Accertamenti a tutto campo, urgenti, coinvolta anche l'Interpol: si muove con decisione la Procura Generale di Milano sul caso della Grazia concessa a l'ex consigliera regionale della Lombardia, Nicole Minetti. Si indaga sui presupposti che hanno indotto il Quirinale, che non ha poteri di indagine, a concedere il provvedimento di clemenza, dopo il parere favorevole sia del ministero di Giustizia che della stessa Procura. Una "grazia" per motivi umanitari per accudire in Uruguay un bambino orfano, con gravi problemi di salute, bisognoso di cure impossibili in Italia. Per Il Fatto Quotidiano non è così: il minore non è orfano né è stato abbandonato.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Grazia a Nicole Minetti, il minore da accudire in Uruguay non sarebbe orfano e non sarebbe abbandonato

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