Le autorità hanno attivato l’Interpol nel caso che coinvolge Nicole Minetti, segnando un passo importante nelle indagini in corso. La showgirl si trova ora al centro di ulteriori accertamenti che si sono estesi oltre i confini nazionali. Le indagini hanno portato alla richiesta di supporto internazionale per ottenere informazioni e eventuali estradizioni. La situazione rimane sotto stretto controllo delle forze dell’ordine, con aggiornamenti attesi nei prossimi giorni.

Il caso legato a Nicole Minetti entra in una nuova fase investigativa con un’estensione delle verifiche che coinvolge anche l’ Interpol. A confermarlo è il sostituto procuratore generale della Corte d’Appello di Milano, Gaetano Brusa, che ha spiegato come gli accertamenti siano stati avviati «a tutto campo e con urgenza» per chiarire ogni aspetto della vicenda. Leggi anche: Grazia a Nicole Minetti, Mattarella ci ripensa? Chieste verifiche “urgenti” a Nordio Indagini internazionali sul caso Minetti. Le attività investigative coordinate dalla Procura Generale di Milano si sono estese oltre i confini nazionali, con richieste di collaborazione internazionale per acquisire documenti e informazioni dall’estero, in particolare dall’ Uruguay.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Attivata l’Interpol, fatti gravissimi!”. Grazia a Nicole Minetti: altri guai per la showgirl

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