Grazia a Minetti Meloni | Il ministero non indaga lo fa la magistratura

Durante una conferenza stampa dedicata al decreto Lavoro, la premier ha affrontato il tema della grazia concessa dal capo dello Stato a Nicole Minetti. Ha precisato che il ministero non sta conducendo indagini in merito, ma che eventuali approfondimenti sono affidati alla magistratura. La questione ha suscitato attenzione nel corso dell'evento, senza che siano stati fatti ulteriori commenti o chiarimenti ufficiali.

Il caso della grazia del capo dello Stato a Nicole Minetti fa capolino nella conferenza stampa in cui la premier Giorgia Meloni ha illustrato il decreto Lavoro. "Mi fido del ministro Carlo Nordio e per quello che riguarda la conferma della grazia" all'ex consigliera regionale della Lombardia "credo che la competenza non sia la mia". Così la presidente del Consiglio in conferenza stampa dopo il Cdm. "Confesso che anche io ho appreso della grazia a Nicole Minetti dalla stampa e ho chiesto come funzioni con la prassi e le procedure", aggiunge Meloni. "Questo procedimento" per la grazia a Minetti "non ha seguito in niente un iter diverso da quello che hanno seguito gli altri procedimenti e quindi è stato portato avanti nel rispetto della legge, nel rispetto della prassi.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Grazia a Minetti, Meloni: "Il ministero non indaga, lo fa la magistratura" Notizie correlate Grazia a Minetti, Meloni difende Nordio: “Mi fido, escludo le sue dimissioni. Le indagini le fa la magistratura, non il ministero”Giorgia Meloni conferma la fiducia nel ministro Carlo Nordio e, nonostante le nuove polemiche per la gestione del caso della grazia a Nicole Minetti,... Leggi anche: Con il caso della grazia a Nicole Minetti, il ministero della Giustizia porta nuovi guai al governo Meloni Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bufera su Nordio per la grazia a Minetti, la telefonata con Meloni: Ho rispettato la legge; Grazia a Minetti, Matteo Renzi: Non abbiamo più un governo; Grazia a Minetti, il Quirinale scrive al Ministero per chiarimenti; Il Quirinale scrive a Nordio sulla grazia a Minetti, nuove verifiche. Lei: 'Notizie false su di me'. Grazia a Nicole Minetti, Meloni: 'Niente di errato nell'iter. Mi fido di Nordio'Mi fido del ministro Carlo Nordio. Così la premier Giorgia Meloni ha risposto a chi le domandava se si fida del guardasigilli dopo quanto emerso sul caso della grazia a Nicole Minetti. Escludo le d ... ansa.it Caso grazia, Minetti: Mio figlio esposto indebitamente. Meloni: Mi fido di NordioLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Minetti, nuove indagini della Procura di Milano. Lei: 'Su di me notizie false' ... tg24.sky.it Scontro sulla grazia, ma Nicole Minetti è intanto all'estero - facebook.com facebook Il presunto scandalo sulla grazia a Minetti è nato dall'inchiesta di un solo giornale, che solleva dubbi di irregolarità. Nonostante la lettera piccata del Quirinale a Nordio, la verità è una: la decisione finale spetta al Presidente della Repubblica, mica a Babbo Nat x.com