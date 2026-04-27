Il ministro della Giustizia ha risposto a una richiesta di dimissioni avanzata da una deputata, ribadendo che i comportamenti devono essere valutati secondo le norme legali. La questione riguarda la concessione della grazia a una figura coinvolta in procedimenti giudiziari. Nordio ha invitato a consultare i codici prima di avanzare critiche, sottolineando l'importanza di rispettare le procedure previste dalla legge.

Carlo Nordio non le manda a dire a Debora Serracchiani. Al centro la grazia a Nicole Minetti. "Prima di chiedere le mie dimissioni l'onorevole Serracchiani avrebbe dovuto rileggere, visto che è laureata in giurisprudenza, l'articolo 681 del codice di procedura penale, sui provvedimenti relativi alla grazia", tuona il ministro della Giustizia. Poco prima, la deputata e responsabile Giustizia del Pd, ne ha invocato le dimissioni. "Cosa sta aspettando Giorgia Meloni a far fare un passo indietro al ministro Carlo Nordio? Non c’è più tempo da perdere: la sua permanenza al Ministero della Giustizia si sta rivelando estremamente dannosa e il dicastero appare privo di guida e controllo - attacca invece la dem Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd - Quanto sta emergendo è di una gravità inaudita.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Grazia a Minetti, Nordio risponde a Serracchiani: "Dimissioni? Rilegga i codici"

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