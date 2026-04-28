Il ministro ha dichiarato di non avere intenzione di dimettersi, dopo che si è diffusa la notizia di possibili dimissioni in seguito a una lettera del Quirinale. La premier ha confermato di aver parlato con il ministro nel corso della giornata, escludendo l’ipotesi di un passo indietro e manifestando fiducia nella sua permanenza in carica. La discussione si è svolta in un contesto di attenzione mediatica e politica.

“Ad oggi escludo l’ipotesi di dimissioni del ministro Nordio. Ho parlato con lui ieri al telefono, quando è uscita la lettera del Quirinale, per capire che cosa fosse accaduto. Mi sono messa a ricostruire come funziona l’iter”: con queste parole, nella conferenza stampa sul decreto “Primo Maggio”, la premier Giorgia Meloni ha sgomberato ogni dubbio su un terremoto nel governo sul caso della grazia a Nicole Minetti. “Il Ministero non ha gli strumenti per svolgere indagini. Spero che sia chiaro a tutti: non abbiamo la polizia giudiziaria, non facciamo noi le indagini. Il Ministero si avvale della magistratura per le indagini, e la magistratura si avvale della polizia giudiziaria.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Grazia a Minetti, le dimissioni di Nordio sono un’illusione della sinistra. Meloni: “Fiducia in lui, non c’è motivo che lasci”

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