Minetti il ministero della Giustizia | Niente di negativo nella procedura

Il Ministero della Giustizia ha comunicato che, riguardo alla procedura di grazia coinvolgente la signora Nicole Minetti, non risultano elementi negativi nei documenti ufficiali. La conferma arriva dopo la pubblicazione di articoli di stampa che avevano sollevato alcune criticità, ma il Ministero precisa che tutto si trova agli atti e non ci sono elementi che possano compromettere il procedimento. La vicenda riguarda una richiesta di clemenza presentata dalla ex consigliera regionale.

"In relazione alla procedura di grazia che ha interessato la signora Nicole Minetti, il Ministero della giustizia dà notizia che nessuno degli elementi negativi presentati in recenti articoli di stampa consta agli atti della procedura". Così il ministero della Giustizia in una nota, dopo la richiesta del Quirinale di approfondire i requisiti per la grazia concessa. "Alla domanda dell'atto di clemenza proposta dall'interessata alla Presidenza della Repubblica - prosegue - ha fatto seguito l'istruttoria di rito, in esito alla quale il Procuratore generale di Milano ha espresso parere favorevole. Ad esso hanno fatto seguito - in...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Minetti, il ministero della Giustizia: "Niente di negativo nella procedura" Notizie correlate Grazia a Minetti, il ministero della Giustizia apre un’istruttoriaIl ministero della Giustizia ha aperto un’istruttoria interna sul caso della grazia a Nicole Minetti , su richiesta del Quirinale. Il Quirinale scrive al ministero della Giustizia, chieste informazioni sul caso MinettiL’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Trump, Casini: Donald si erge a vittima ma la sinistra solidarizzi. L’uso delle armi spaventa; I promessi sposi. Il ministro sovranista non capisce il libro della nazione (di V. Coletti); Trump: 'A Islamabad intesa o distruzione'. L'Iran: 'Richieste eccessive, niente colloqui' - LA GIORNATA DEL 19 APRILE; Caso Minetti: per Travaglio Mattarella deve revocare la grazia (avrebbe alterato anche la storia del bambino malato). Minetti, il ministero della Giustizia: Nessun elemento negativo nella proceduraIn relazione alla procedura di grazia che ha interessato la signora Nicole Minetti, il Ministero della giustizia dà notizia che nessuno ... iltempo.it Il Colle scrive al ministero della Giustizia: 'Chiarire sulla grazia a Minetti'. Avviate le verifiche, chieste nuove indaginiDiventa un caso il provvedimento di grazia concesso lo scorso febbraio a Nicole Minetti, dopo alcuni articoli pubblicati dal Fatto Quotidiano. È direttamente l'ufficio stampa del Quirinale a rendere ... ansa.it "Per qualche motivo che ignoro, mi piaci moltissimo. Molto, niente di irragionevole, direi quel poco che basta a far sì che di notte, da solo, mi svegli e non riuscendo a riaddormentarmi, inizi a sognarti." Franz Kafka - facebook.com facebook #nonèmaistata Niente di splendido è mai stato raggiunto se non da coloro che hanno avuto il coraggio di credere che qualcosa dentro di loro era più forte delle circostanze. Bruce Barton x.com