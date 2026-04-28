Il Quirinale ha richiesto chiarimenti al ministero della Giustizia riguardo a una vicenda in cui sono coinvolti vari soggetti. Il ministero ha risposto che la competenza sulle verifiche spetta alla Procura generale di Milano. La questione riguarda le modalità con cui vengono condotte le verifiche e i ruoli di ciascuna istituzione nel procedimento, senza che siano stati ancora resi noti dettagli specifici.

Il Quirinale chiede lumi al ministero della Giustizia, che scarica la responsabilità sulla Procura generale di Milano. Mentre i magistrati, a loro volta, fanno sapere di aver eseguito le direttive del governo. Ma chi ha sbagliato nel pasticcio della grazia concessa da Sergio Mattarella a Nicole Minetti, ex igienista dentale di Berlusconi e regina delle notti di Arcore, sulla base di presupposti poi rivelati falsi dalle inchieste del Fatto? Per farsi un’idea è utile descrivere tutti i passaggi finalizzati alla concessione della clemenza da parte del capo dello Stato, una procedura complessa che coinvolge diverse istituzioni. La domanda di grazia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grazia a Minetti, chi ha sbagliato? Come funziona l’iter e il ruolo del ministero (e della Procura generale) nelle verifiche

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Sky tg24. . La grazia a Nicole Minetti continua a essere un caso. La Procura Generale di Milano, qualora l'istanza di grazia di Nicole Minetti si rivelasse fondata su elementi incongruenti e non veritieri, trasmetterà gli atti alla Procura per l'apertura di una indagin - facebook.com facebook

Il presunto scandalo sulla grazia a Minetti è nato dall'inchiesta di un solo giornale, che solleva dubbi di irregolarità. Nonostante la lettera piccata del Quirinale a Nordio, la verità è una: la decisione finale spetta al Presidente della Repubblica, mica a Babbo Nat x.com