Grazia alla Minetti i dubbi del Colle | Il ministero della Giustizia faccia verifiche con urgenza Si riapre tutto?

Il Quirinale ha inviato una lettera al Ministero della Giustizia chiedendo verifiche urgenti sui requisiti necessari per concedere la grazia a Nicole Minetti. La richiesta arriva in seguito ai dubbi sollevati sul procedimento e sui requisiti richiesti. La comunicazione ufficiale mette in discussione la procedura attuale e chiede un approfondimento immediato. Il Ministero ha ora il compito di effettuare le verifiche richieste dal Colle.

Il Quirinale chiede approfondimenti sui requisiti per la grazia a Nicole Minetti. E' quanto si legge in una lettera inviata dal Colle al Ministero della Giustizia. "In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza", si legge nella lettera, "su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Grazia alla Minetti, i dubbi del Colle: "Il ministero della Giustizia faccia verifiche con urgenza". Si riapre tutto? Notizie correlate Grazia a Nicole Minetti, ora il Quirinale si arrabbia. La lettera al ministero della Giustizia: «Acquisite con urgenze nuove informazioni»Davanti agli articoli del Fatto Quotidiano, che parlano di una seconda vita in Uruguay, non proprio rigida di Nicole Minetti, davanti ai dubbi... Grazia a Minetti, il ministero della Giustizia apre un’istruttoriaIl ministero della Giustizia ha aperto un’istruttoria interna sul caso della grazia a Nicole Minetti , su richiesta del Quirinale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, Travaglio: Mattarella ha cancellato due condanne...; Nicole Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la grazia; Grazia a Nicole Minetti: polemica sul Ministero della Giustizia; Un Travaglio poco aggraziato. Nicole Minetti, il Quirinale chiede di approfondire i requisiti per la graziaCon una lettera indirizzata al ministero della Giustizia, il Quirinale ha chiesto approfondimenti sui requisiti per la grazia concessa a Nicole ... iltempo.it Il Quirinale chiede di approfondire i requisiti per la grazia a Nicole MinettiL’iniziativa del Colle arriva dopo alcune notizie pubblicate sui quotidiani dalle quali emergerebbero circostanze diverse da quelle descritte al Presidente della Repubblica per sostenere la domanda di ... italiaoggi.it “In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsit - facebook.com facebook Grazia a Nicole Minetti, dopo la richiesta di Mattarella si muove il ministero della Giustizia: “Avviata istruttoria, primi risultati in 24 ore” x.com