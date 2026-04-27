Nicole Minetti il Quirinale al Ministero della Giustizia | Verificare fondatezza elementi su domanda grazia

Il Quirinale ha inviato una comunicazione al Ministero della Giustizia riguardante una richiesta di grazia. L’ufficio stampa della Presidenza conferma che sono stati trasmessi documenti e elementi relativi alla domanda, e si chiede di verificare la fondatezza di tali elementi. La comunicazione si riferisce a un procedimento in corso e non fornisce dettagli ulteriori sulle persone coinvolte o sul contenuto specifico della richiesta.

L’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della Giustizia: “In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nicole Minetti, il Quirinale al Ministero della Giustizia: “Verificare fondatezza elementi su domanda grazia” Notizie correlate Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive al ministero della Giustizia: «Supposta falsità degli elementi, acquisire informazioni»L'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della... Il Quirinale scrive a Nordio: "Verifiche sulla grazia a Nicole Minetti"Dopo l'articolo del Fatto sul caso della grazia a Nicole Minetti, arrivata dopo l'adozione di un bambino in Uruguay, la Presidenza della Repubblica... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, Travaglio: Mattarella ha cancellato due condanne...; Mattarella ha graziato Nicole Minetti per motivi umanitari; Non vendetta ma giustizia, giù le mani dalla grazia: le polemiche sterili su Minetti e il senso umanitario; Grazia presidenziale a Nicole Minetti: perché il Quirinale non ha comunicato il provvedimento. Nicole Minetti, il Quirinale chiede di approfondire i requisiti per la graziaCon una lettera indirizzata al ministero della Giustizia, il Quirinale ha chiesto approfondimenti sui requisiti per la grazia concessa a Nicole ... iltempo.it Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive al ministero della Giustizia: «Supposta falsità degli elementi, acquisire informazioni»L'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della Giustizia: «In riferimento al decreto ... ilgazzettino.it Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Il Quirinale ha inviato una lettera al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in cui chiede di verificare se le notizie che continuano a uscire in merito a Nicole Minetti, alla quale il presidente Sergio Mattarella ha concesso la gr - facebook.com facebook La grazia a Nicole Minetti e la doppia firma sul pasticcio sicurezza. Due brutti scivoloni. Inusuale per chi ci aveva abituato a non sbagliarne una. #Mattarella x.com