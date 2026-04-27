Grazia a Nicole Minetti il Quirinale scrive al ministero della Giustizia | Supposta falsità degli elementi acquisire informazioni

Il Quirinale ha inviato una comunicazione ufficiale al Ministero della Giustizia riguardo a una questione legata a Nicole Minetti. Nell'atto, si chiede di verificare la presunta falsità di alcuni elementi e di acquisire ulteriori informazioni. La lettera è stata spedita in data odierna e riguarda un decreto di cui si sta approfondendo la validità. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla natura specifica della richiesta.

L'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della Giustizia: «In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Nicole Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive al ministero della Giustizia: «Supposta falsità degli elementi, acquisire informazioni» Notizie correlate Il Quirinale scrive al ministero della Giustizia, chieste informazioni sul caso MinettiL’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della... Grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede chiarimenti a Nordio dopo gli scoop del Fatto: “Acquisire con urgenza informazioni”Il Quirinale si muove dopo gli scoop del Fatto Quotidiano sulla grazia concessa a Nicole Minetti, l’ex igienista dentale e consigliera regionale... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, Travaglio: Mattarella ha cancellato due condanne...; Cala il silenzio su Nicole Minetti. La politica è zitta e grazia il Colle; Un Travaglio poco aggraziato; Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la grazia. Nicole Minetti, il Quirinale chiede di approfondire i requisiti per la graziaCon una lettera indirizzata al ministero della Giustizia, il Quirinale ha chiesto approfondimenti sui requisiti per la grazia concessa a Nicole ... iltempo.it Nicole Minetti, il Quirinale scrive al ministero della Giustizia per chiarire i requisiti della graziaL'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato la seguente lettera al Ministero della Giustizia: In riferimento al decreto di concessione della grazia alla sign ... tg.la7.it Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Il Quirinale ha inviato una lettera al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in cui chiede di verificare se le notizie che continuano a uscire in merito a Nicole Minetti, alla quale il presidente Sergio Mattarella ha concesso la gr - facebook.com facebook La grazia a Nicole Minetti e la doppia firma sul pasticcio sicurezza. Due brutti scivoloni. Inusuale per chi ci aveva abituato a non sbagliarne una. #Mattarella x.com