Da poco il cambio di gestione per il bar inadempienze amministrative fanno scattare la sospensione dell' attività

Recentemente, un bar di Cesenatico ha subito la sospensione dell’attività da parte del Comune. La decisione è stata presa a causa di inadempienze amministrative riscontrate durante il cambio di gestione. La sospensione, emessa tramite un’ordinanza, impedisce temporaneamente l'apertura del locale fino a quando le irregolarità non verranno risolte. La situazione riguarda esclusivamente questioni burocratiche legate alla gestione del locale.

Poco tempo fa il cambio di gestione per un bar di Cesenatico, ma arriva uno stop dal Comune a causa di criticità amministrative che hanno portato ad una ordinanza di sospensione dell'attività. L'amministrazione comunale di Cesena ne dà notizia in una nota: “In queste ore - si legge - è stata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Terni, violenta rissa in un bar: scatta la sospensione dell’attivitàUna rissa si è verificata nel corso della notte di venerdì 27 marzo, in un esercizio pubblico del territorio.

Riscontrate diverse irregolarità in un bar di Penne: scattano denuncia, sanzioni e sospensione dell'attivitàNella giornata di martedì 20 gennaio, a Penne, i militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia e personale del nucleo ispettorato del...

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Cosa ci dice l'esame dei resti: la profanazione è avvenuta poco dopo la sepoltura e chi l'ha fatta sapeva come muoversi - facebook.com facebook

Sbarcati a #Pozzallo 60 #migranti alla deriva. L'arrivo poco dopo la mezzanotte. I naufraghi, soccorsi dalla Guardia Costiera, viaggiavano su un mezzo che aveva imbarcato acqua @TgrRai x.com