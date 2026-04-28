Gravel 2026 | la guida definitiva tra grandi sfide e nuovi percorsi

Il calendario gravel 2026 comprende gare inserite nei circuiti UCI, Gravel Earth e Life Time Grand Prix, creando un quadro di eventi che si svolgono in diverse regioni. La presenza di grandi serie internazionali si affianca a numerose competizioni locali, rafforzando la presenza globale del settore. La programmazione evidenzia una crescita e una varietà di percorsi per i ciclisti appassionati di questa disciplina.

? Cosa sapere Il calendario gravel 2026 integra circuiti UCI, Gravel Earth e Life Time Grand Prix.. La struttura gerarchica tra grandi serie e eventi locali consolida il settore mondiale.. Il calendario gravel 2026 entra nel vivo con una struttura consolidata che vede le grandi serie internazionali e le competizioni locali intrecciarsi in un programma senza precedenti. Mentre le prime tappe di inizio anno si sono già concluse, la stagione sta raggiungendo il suo nucleo centrale, offrendo ai partecipanti una scelta vastissima tra eventi agonistici di alto livello e manifestazioni più informali. Dopo un periodo iniziale caratterizzato da corse in Australia, Florida, Colombia, Spagna e Arizona, il ritmo sportivo è aumentato drasticamente con l’arrivo di marzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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GRAVEL 2026 : ce qui va VRAIMENT CHANGER (et ce qu’on ne te dit pas)

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Oggi 71 km in bici gravel ritmo costante, mente che si svuota e gambe che lavorano con calma. Bella sensazione di aver fatto le cose con serenità #cycling #bici #running #gravel #iopedaloqui x.com