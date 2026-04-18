Tra percorsi di fragilità e guida dei bus | la sfida vinta di 124 nuovi conducenti Tper

Da bolognatoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Piazza Maggiore a Bologna si è tenuta una cerimonia per celebrare l’assunzione di 124 nuovi conducenti di autobus da parte di Tper. L’evento ha coinciso con la prima Giornata Mondiale del Trasporto Pubblico e ha segnato il termine di un percorso di formazione e selezione. Il progetto “Insieme per il lavoro” ha promosso la creazione di posti di lavoro a tempo indeterminato, coinvolgendo persone con fragilità.

In Piazza Maggiore, Bologna ha celebrato un traguardo che coniuga welfare e integrazione. In occasione della prima Giornata Mondiale del Trasporto Pubblico, il progetto "Insieme per il lavoro" ha presentato i frutti di una sinergia, con 124 nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle file di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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