Tra percorsi di fragilità e guida dei bus | la sfida vinta di 124 nuovi conducenti Tper

In Piazza Maggiore a Bologna si è tenuta una cerimonia per celebrare l’assunzione di 124 nuovi conducenti di autobus da parte di Tper. L’evento ha coinciso con la prima Giornata Mondiale del Trasporto Pubblico e ha segnato il termine di un percorso di formazione e selezione. Il progetto “Insieme per il lavoro” ha promosso la creazione di posti di lavoro a tempo indeterminato, coinvolgendo persone con fragilità.

In Piazza Maggiore, Bologna ha celebrato un traguardo che coniuga welfare e integrazione. In occasione della prima Giornata Mondiale del Trasporto Pubblico, il progetto "Insieme per il lavoro" ha presentato i frutti di una sinergia, con 124 nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle file di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Sindacato in salute, la Cisl Romagna cresce ancora: "Sfida vinta intercettando i nuovi lavori"Il bilancio del tesseramento 2025 della Cisl Romagna delinea il profilo di un’organizzazione in salute, capace di espandersi e di adattarsi ai... Chiude un tratto di strada: come cambia la viabilità, variazioni ai percorsi dei busChiude una porzione di via Bobbio a causa di lavori, nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 aprile, e in zona cambiano la viabilità e i percorsi dei... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Oblio oncologico: dalla norma alla realtà, tra conquiste e criticità; Tortona, inclusione per le persone fragili: rinnovata l’intesa tra Comune e Asl; Fenice, alleanza tra profit e non profit per l’inclusione lavorativa delle persone fragili; Ponticelli, al via la rigenerazione delle Terre Colte. Tper, oltre 100 autisti assunti in due anni con Insieme per il lavoroBOLOGNA – Tper ha superato a Bologna per la prima volta i 1.340 conducenti effettivi: è il primato storico di sempre, segnala l'azienda del trasporto pubblico. Hanno contribuito anche le 124 assunzion ... bologna.repubblica.it Tper, oltre 100 autisti assunti in due anni con “Insieme per il lavoro” x.com Trenitalia Tper assume diplomati tecnici - facebook.com facebook