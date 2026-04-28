Grave tamponamento in strada per Basovizza | motociclista a Cattinara

Oggi nel primo pomeriggio si è verificato un grave incidente lungo la strada per Basovizza, coinvolgendo un motociclista triestino del 1963. Dopo l’impatto, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara in condizioni serie. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un motociclista triestino del 1963 è finito al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara in condizioni serie dopo essere rimasto vittima di un grave incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo strada per Basovizza. Per cause in corso di accertamento, l'uomo in sella al mezzo a due.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Precipita da un'impalcatura in Costiera: è grave a CattinaraUn uomo di settant'anni è stato portato in codice rosso a Cattinara dopo essere precipitato da un'impalcatura. Investita e sbalzata di 20 metri: cinquantenne grave a CattinaraI fatti sono avvenuti poco prima delle 7 nei pressi del cavalcavia di Barcola, in viale Miramare. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sbandata fuori strada in via Lughese: grave una ragazza di 22 anni; Incidente a Milano, schianto in monopattino: grave un uomo; Esce fuori strada, si schianta e rischia di abbattere un palo della luce: grave incidente a San Luigi; Auto fuori strada nella notte: grave un 38enne. Grave incidente sulla A2 del Mediterraneo: un tamponamento tra Tir provoca un feritoUn grave incidente stradale ha incrementato il traffico veicolare lungo l' Autostrada A2 del Mediterraneo nel pomeriggio di venerdì 17 aprile. L'incidente stradale è avvenuto al chilometro 273, tra gl ... it.blastingnews.com Fuori strada dopo un tamponamento, grave coppia di coniugiUna coppia di anziani è in gravissime condizioni a causa di un incidente stradale avvenuto ieri sera lungo il rettilineo tra Teggiano e San Rufo. msn.com ( di Pasquale Sorrentino) È morto l’uomo coinvolto nel grave incidente avvenutoa a Teggiano. Una coppia di coniugi di Sant’Arsenio, entrambi di circa 70 anni, viaggiava a bordo di un’auto che, in seguito a un tamponamento, è uscita fuori strada ribaltando - facebook.com facebook