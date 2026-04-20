Precipita da un' impalcatura in Costiera | è grave a Cattinara

Un uomo di 70 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cattinara dopo essere caduto da un'impalcatura in una zona della Costiera. I soccorritori sono intervenuti sul posto e hanno prestato le prime cure prima di trasferirlo in ospedale. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente e stanno svolgendo le indagini del caso.

Un uomo di settant'anni è stato portato in codice rosso a Cattinara dopo essere precipitato da un'impalcatura. Lo riporta Il Piccolo, secondo cui è successo al civico 433 di strada Costiera. Nonostante sia cosciente e respiri, le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto, per i soccorsi, il 118.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Leggi anche: Cade dall’impalcatura di un cantiere nel Monzese e precipita per 4 metri: grave un 58enne Incidente sul lavoro nel Varesotto, cade dall’impalcatura e precipita per 6 metri: grave un operaioIncidente sul lavoro a Ispra (Varese): un operaio di 48 anni è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere precipitato da... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tragedia sul lavoro a Vicenza: cade da un’impalcatura e muore, la vittima è un operaio comasco; Operaio precipita da un’impalcatura; Cade da un’impalcatura nel cantiere del depuratore di Vicenza, muore operaio di 67 anni; Vicenza, cade da impalcatura in un cantiere del depuratore di Casale: muore operaio di 67 anni. Cremona, precipita per 10 metri da un’impalcatura durante un sopralluogo: morto operaio di 55 anniL’ennesimo infortunio sul lavoro è costato la vita, nel primo pomeriggio, a un operaio di 55 anni che, secondo le prime informazioni a disposizione, stava lavorando in una cantiere edile nel centro di ... milano.repubblica.it Incidente in gita scolastica, alunna ferita da materiali di un’impalcatura: trasportata in ospedalePiccolo incidente durante una gita scolastica a Roma: una studentessa originaria di Reggio Emilia, di sedici anni, è rimasta ferita da alcuni materiali di un’impalcatura di una chiesa in centro storic ... tecnicadellascuola.it Operaio di 20 anni precipita dal tetto, ricoverato in codice rosso: è grave - facebook.com facebook Al lavoro nel Bresciano precipita da 10 metri e muore, lascia 5 figli. Stava effettuando un intervento di pulizia sulla canna fumaria di una casa #ANSA x.com