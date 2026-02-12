Investita e sbalzata di 20 metri | cinquantenne grave a Cattinara

Questa mattina poco prima delle 7, una donna di 39 anni è stata investita in viale Miramare. L’automobilista che l’ha colpita era alla guida di un’auto che l’ha sbalzata di circa 20 metri. Ora si trova in gravi condizioni all’ospedale di Cattinara. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

I fatti sono avvenuti poco prima delle 7 nei pressi del cavalcavia di Barcola, in viale Miramare. Sul posto il 118 e le forze dell'ordine È ricoverata in gravi condizioni la quarantanovenne che questa mattina, poco prima delle 7, in viale Miramare è stata investita da un'autovettura guidata da un uomo. La donna, che da una prima ricostruzione si trovava sulle strisce pedonali all'altezza del cavalcavia di Barcola, è stata centrata dalla vettura e sbalzata di circa 20 metri. Sul posto i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. La donna è stata intubata e stabilizzata, ma ha subito un grave trauma cranico e uno toracico.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Cattinara Investimento

Una donna di 44 anni è rimasta gravemente ferita ieri mattina in via Raffaello Sanzio a Empoli.

Questa mattina in via Sanzio a Empoli, una donna di 44 anni è stata investita da un’auto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cattinara Investimento

