Gratteri sul caso di Nicole Minetti | Non ho mai commentato i lavori degli altri

Il procuratore di Napoli ha dichiarato di non aver mai commentato i lavori di altri pubblici ufficiali. La sua affermazione è arrivata durante un convegno sull’emergenza sociale tra giovani, organizzato presso un’università romana. I giornalisti avevano chiesto un commento riguardo a una recente decisione di grazia concessa a una figura pubblica, ma l’interlocutore ha evitato di entrare nel merito, sottolineando di mantenere una posizione neutrale.

"Io non ho mai commentato i lavori degli altri". Così il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, a margine del convegno "Baby gang, disagio giovanile, nichilismo e responsabilità" all'Università Lumsa, a Roma, risponde ai cronisti che gli chiedono un commento sul caso della grazia concessa a.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Nicole Minetti, "mai avuto in cura il bambino": la smentita degli ospedali"Mai avuto contatti con la signora Nicole Minetti" e "mai avuto in cura il bambino": lo riferisce una nota dell'azienda ospedaliera universitaria di... Governo Meloni, oggi in Cdm il decreto Primo maggio. Istruttoria in corso sul caso Nicole Minetti: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni: l'esecutivo si prepara ad approvare il dl Primo maggio, con bonus assunzioni solo per chi applica un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Caso Minetti, lettera del Quirinale al ministero della Giustizia: ok a nuove verifiche. Lei si difende: Notizie lesive; Un Travaglio poco aggraziato; GIUSTIZIA & POLITICA | Effetto referendum, quell'intreccio tra Decaro, Emiliano e; Grazia a Nicole Minetti, Mattarella a Nordio: verifiche su scoop Fatto | Ha fatto causa per avere. Caso Nicole Minetti, la procura generale: 'Se la richiesta di grazia è infondata, gli atti ai pm di Milano'La procura generale di Milano, qualora l'istanza di grazia di Nicole Minetti si rivelasse fondata su elementi incongruenti e non veritieri, trasmetterà gli atti alla procura per l'apertura di una inda ... ansa.it Caso Minetti, se la richiesta di grazia si rivelasse infondata atti alla Procura di MilanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Minetti, nuove indagini della Procura di Milano. Lei: 'Su di me notizie false' ... tg24.sky.it Sono molte le persone – donne e non solo – che si trovano in carcere, o rischiano di finirci, e hanno minori a carico, bisognosi di cura e vicinanza. Auspico che le “motivazioni umanitarie” alla base della grazia concessa a Nicole #Minetti possano essere consi x.com La procura generale di Milano, qualora l'istanza di grazia di Nicole Minetti si rivelasse fondata su elementi incongruenti e non veritieri, trasmetterà gli atti alla procura per l'apertura di una indagine a carico dell'igienista dentale #ANSA - facebook.com facebook